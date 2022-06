Desenzano: bar tour in motoscafo

Partecipando all’evento “Bar Tour sul lago di Garda 3×3!” Single dai 20-35 anni potrete fare e scoprire nuove amicizie in una atmosfera vivace, amicale e festaiola sullo splendido Lago di Garda. Tutte e tre le destinazioni saranno raggiunte a bordo di un motoscafo. Vi aspettano 3 tipi di aperitivi differenti durante questo mini tour itinerante. Il punto di ritrovo che precederà l’imbarco è Piazza Ulisse Papa, 10, Desenzano. Navigheremo verso Bar Boat, Copelia e Chiosco Madai, dando il via ad una occasione da non perdere per conoscere nuove persone! (Consigliamo caldamente di portare il costume da bagno!) Prevista pausa bagno.