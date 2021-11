Desenzano: "Stili di vita e modelli di sviluppo per mitigare i cambiamenti climatici"

"Stili di vita e modelli di sviluppo per mitigare i cambiamenti climatici": questo il titolo della conferenza-dibattito, che si terrà martedì 16 novembre alle 20.30 presso l'Auditorium "Andrea Celesti" di Desenzano, in via Carducci 6.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione di due realtà : il Circolo Laudato Sì di Desenzano (che fa parte di un movimento cattolico internazionale, nato dopo la pubblicazione dell'omonima enciclica di papa Francesco) e l'Associazione il Cerchio, che propone la conoscenza e diffusione del Commercio Equo e Solidale tramite l'omonimo negozio, presente ormai da 25 anni a Desenzano.

A parlare sarà il professor Maurizio Tira, Rettore dell'Università statale di Brescia, che ha partecipato alla COP26 quale delegato della rete delle Università per la sostenibilità. Durante la conferenza, Tira presenterà l'importanza degli stili di vita da adottare – e i modelli di sviluppo economico e sociale da scegliere – per raggiungere l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici.