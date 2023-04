Desenzano: "L'insostenibile pesantezza dello spreco alimentare"

Giovedì 13 aprile 2023, alle ore 20.45, la biblioteca di Tebe, nell'ambito della rassegna "La natura che cura", propone l'incontro "L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare" con Andrea Segrè. Andrea Segrè, agronomo ed economista, da molti anni si occupa attivamente di politiche contro lo spreco alimentare. È fondatore di "Last Minute Market", ideatore della campagna "Spreco Zero" e direttore scientifico dell'Osservatorio Waste Watcher International on Food anche Sustainability. Posti limitati: iscrizione obbligatoria sul sito https://desenzano.movingminds.net/desenzano.asp