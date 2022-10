Darfo Boario Terme: presenze oscure

Presenze Oscure è un’esperienza immersiva nella quale i partecipanti sono costretti ad affrontare una delle paure più radicate nell’animo umano: la paura del buio. Sangue freddo e mente lucida sono le uniche armi contro l’incubo.

Al calare delle tenebre, quando le ombre riempiono le antiche sale, presenze oscure si aggirano tra le fredde mura. Il Castello di Gorzone è il centro di un’insolita attività paranormale! Esso domina le case dall’alto del colle con le sue finestre cieche, le sue pietre nude e i suoi simboli esoterici, fungendo da catalizzatore di forze soprannaturali.

Per studiare gli inquietanti fenomeni è intervenuta la Squadra Speciale Nibbio, guidata dal Professor Cardani. Ma le loro azioni sono state avventate.

Le forze che dovevano scacciare ora tengono alcuni scienziati prigionieri nell’oscurità. Fortunatamente il Professor Cardani è riuscito a far arrivare un disperato messaggio di aiuto ai membri della Squadra rimasti all’esterno. Ora è necessario organizzare dei gruppi di soccorso che si addentrino coraggiosamente nei meandri del Castello, per salvare gli scienziati e richiudere lo squarcio tra le dimensioni dal quale fuoriescono in continuazione le Presenze Oscure.



Chi accorrerà in soccorso? Chi avrà il coraggio di gettare uno sguardo nel buio, per affrontare quelle terribili creature?