Darfo Boario Terme: Fuge! fa tappa al Castello di Gorzone

Torna in Valle Camonica l’evento più atteso dagli appassionati di giochi di ruolo. Ma anche da chi ama vivere serate diverse all’insegna del divertimento in luoghi insoliti. Fuge! fa tappa nel castello di Gorzone, uno dei luoghi più affascinanti della Valle Camonica. Un luogo magico e ricco di mistero. Un vero e proprio castello incantato, con passaggi segreti, leggende e architetture medievali perfettamente conservate nel tempo. Fuge è un gioco. Fuge è una sfida con sé stessi, con il proprio coraggio.

Il Castello dei Conti di Gorzone è da secoli tormentato dalla presenza di spiriti inquieti. Per dare pace a queste povere anime è necessario esplorare i meandri della rocca e svelare la verità che è andata perduta. Ma attenzione! Alcuni fantasmi non vogliono che i vivi intralcino i loro piani! Un’esperienza immersiva nell’antica dimora dei nobili Conti di Gorzone.

Atmosfere misteriose e suggestioni magiche condurranno in un vortice di insidie, delitti e inganni che metteranno a dura prova l'astuzia e il coraggio.



Turni di gioco

Sabato 16 settembre 2023:

- ore 21:00

- ore 23:00



Prenotazione obbligatoria: 366.3430683; info@ludiluna.it