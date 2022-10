Darfo Boario Terme: il castello dei fantasmi

Il castello dei fantasmi è un evento ludico a tema horror adatto ai bambini. È un’esperienza immersiva durante la quale i piccoli partecipanti affrontano ardue sfide di logica e abilità. Attenzione però! Bisogna stare sempre in guardia per non cadere vittime dei dispettosi spiriti che si aggirano per le stanze.

I giocatori si devono impegnare per trovare la famiglia del Conte Cardani e compiere quanto sarà necessario per cacciare dal nostro mondo le entità che vi sono entrate.

Il Conte Cardani da lungo tempo sospetta che lui e la sua famiglia non siano gli unici abitanti del castello di Gorzone.

Ma da qualche tempo i sussurri nel buio e i rumori di passi nella notte sono aumentati.

Gli spiriti che dimorano nel castello si sono finalmente rivelati, ma ahimè sono davvero invadenti! Da alcuni giorni infatti gli scherzi sono sempre più cattivi, i rumori più forti e i sussurri sono diventati urla.

I fantasmi ora sono talmente dispettosi da imprigionare la famiglia dei conti Cardani all’interno del loro stesso castello.

Ma il Conte ha avuto una brillante idea! È riuscito a contattare la Squadra Speciale Nibbio. I suoi membri sono addestrati per affrontare e risolvere questo genere di problemi. La squadra ha allestito il campo base ed è ora alla ricerca di coraggiosi volontari che si addentrino nelle buie sale del castello, per salvare i Conti Cardani e scacciare i fantasmi.

Chi accorrerà in soccorso? Chi avrà il coraggio di liberare il castello? Sarai tu ad aiutare la Squadra Speciale Nibbio a sconfiggere quelle dispettose creature?