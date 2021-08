Crociera sull'Isola del Garda

Indirizzo non disponibile

In programma sabato 7 agosto la prima iniziativa a bordo della storica motonave Zanardelli: una crociera pomeridiana dagli scali di Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda fino a raggiungere l’elegante Isola del Garda, dove e? prevista una sosta di due ore per la visita guidata a Villa Borghese, per poi fare rientro alla localita? di partenza.

Si tratta della prima delle tre crociere organizzate dalla Navigazione Lago di Garda in collaborazione con la Famiglia Borghese Cavazza, proprietaria dell’Isola: gli altri due appuntamenti sono in programma il 14 agosto da Sirmione e Desenzano e l’11 settembre nuovamente dagli scali del basso lago veronese.

Il costo della crociera e? di 42€ gli adulti e 25€ i ragazzi per le partenze da Peschiera e Lazise, e di 38€ gli adulti e 22€ i ragazzi per Bardolino e Garda; il prezzo e? comprensivo di crociera,vvingresso alla Villa e visita guidata; info e dettagli sul sito navigazionelaghi.it; biglietti disponibili presso le biglietterie Navigazione Lago di Garda oppure telefonando alla Direzione di Esercizio (tel. 030/9149511 - infogarda@navigazionelaghi.it).