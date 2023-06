Corzano: la dolce vita, esposizione auto d'epoca e supercar

La sera del 13 giugno, giorno di partenza della 1000 Miglia, a partire dalle 18, Errecom presenterà in esclusiva la prima edizione de “La Dolce Vita – Car Exhibit”, un’esposizione di auto d’epoca e supercar presso la sede di Corzano in via Industriale 14.



L’evento, patrocinato dal Comune di Corzano e organizzato in collaborazione con Meauto Club, ospiterà più di 30 veicoli tra pezzi storici e nomi delle auto sportive più celebri e ambite di sempre a partire dal 1926. Tra quelle che hanno fatto la storia, spicca la Maserati A6GCS, anno 1953, motore 6 cilindri 2 litri, vettura che partecipò alla 1000 Miglia del 53, 54, 55, 56, 57 e di proprietà del pilota Luigi Musso, che conquistò il Campionato Italiano Sport nel 1953 e 1954, il terzo posto assoluto nella 1000 Miglia del 1954 oltre a innumerevoli vittorie e piazzamenti.



Special Guest dell’evento, ad ingresso libero e aperto all’intera comunità, l’ex pilota automobilistico italiano di Formula 1, Alex Caffi che esporrà la sua Tesla Model 3 da corsa, prima vettura elettrica preparata per il Campionato Velocità Montagna.



Un evento che celebrerà innovazione, tecnologia, eccellenza in perfetto Italian style.