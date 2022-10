Concesio: rassegna In_Contemporanea. Artisti in dialogo

Da sabato 22 ottobre 2022 riparte il ciclo di incontri In_Contemporanea. Artisti in Dialogo, momenti di confronto attivo con alcuni degli esponenti più importanti della contemporaneità con l’obiettivo di indagare e spiegare il loro lavoro tra arte e spiritualità.



La tradizionale rassegna della Collezione Paolo VI - arte contemporanea è un’occasione di dialogo in cui gli artisti raccontano la loro ricerca, spiegando la propria poetica attraverso una selezione dei loro lavori contestualizzandoli nella loro storia.



“In_Contemporanea è un progetto che permette agli appassionati d’arte di fare domande dirette agli artisti” spiega il Direttore Paolo Sacchini. “Dopo due anni finalmente la rassegna tornerà ad essere completamente in presenza. Questo aspetto dà un’ulteriore valore al progetto che tra i suoi obiettivi ha il dialogo attivo tra coloro che creano l’arte e coloro che la fruiscono. In_Contemporanea vuole essere un progetto ponte, che permette di conoscere l’arte nel modo più semplice: attraverso il racconto, attraverso il confronto”.



Gli incontri non sono rivolti solo agli “addetti ai lavori”, al contrario sono aperti a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema dell’arte sacra contemporanea oggi.

Relatore del primo incontro, previsto per sabato 22 ottobre 2022 alle ore 16.30, è Giovanni Chiaramonte (classe 1948), importante fotografo – oltre che docente e critico – che in tutta la sua opera ha riflettuto sul tema della spiritualità attraverso lavori delicatissimi e allo stesso tempo incisivi che si contraddistinguono per l’attenzione al rapporto tra il luogo e l’identità dell'uomo, e che dal punto di vista del linguaggio dialogano con l’opera di Luigi Ghirri, di Paul Strand e di un regista come Andrej Tarkovskij.



Sabato 29 ottobre 2022 alle ore 16.30 si terrà il secondo incontro che avrà come protagonista Mario Airò (classe 1961), da molti anni protagonista della scena artistica italiana e più volte attivo anche sul tema del sacro, attraverso significativi interventi all’interno di edifici sacri (è il caso, in particolare, dell’esemplare adeguamento liturgico realizzato nel 2001 per il presbiterio della Chiesa di Sedrina, nella bergamasca, così come della più recente opera Mistica moderna per l’Abbazia di San Martino in Valle, in provincia di Chieti. Airò racconterà la sua ricerca, soffermandosi su come lo spazio viene trasformato in atmosfera.



Relatore del terzo e ultimo incontro, che si terrà sabato 5 novembre 2022 alle ore 16.30, è l’artista visivo e musicista Mirco Marchelli (classe 1963), che sul tema del sacro ha lavorato non solo con riferimenti alla tradizione cristiana, ma anche all’interno di una sinagoga, a Casale Monferrato. Nella sua biografia si legge che “il suo essere artista-compositore, ovvero compositore-artista, non è un elemento incidentale, o una casualità biografica (per molti anni è stato trombettista della band di Paolo Conte), bensì la chiave di accesso al mondo singolarissimo che ha costruito in tanti anni”; e in effetti il suo lavoro si muove con armonia tra musica e visività



Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno in presenza presso la Collezione Paolo VI - arte contemporanea. Ad accompagnare la rassegna, il museo propone alcune iniziative collaterali.



Dopo ogni incontro di In_Contemporanea. Artisti in Dialogo il museo offre la visita guidata gratuita – compresa nel prezzo del biglietto di ingresso – alla mostra Giovanni Rossi. La Promessa, esposizione personale dell’artista vincitore della terza edizione del “Premio Paolo VI per l’arte contemporanea”, già molto visitata nelle prime settimane di apertura.



Prima dei tre incontri, alle ore 15:30, sono invece previsti tre diversi percorsi guidati (anche in questo caso compresi nel costo del biglietto d’ingresso al museo). Sabato 22 ottobre una visita guidata ad una selezione delle opere acquisite dal museo negli ultimi dieci anni (con la novità recentissima di un’opera di Davide Coltro, che giungerà a Concesio proprio nei giorni precedenti l’iniziativa).

Sabato 29 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo, viene invece proposta una visita guidata gratuita alle opere di videoarte (di Armida Gandini, Stefano Crespi, Pier Paolo Patti e Giovanni Rossi) realizzate nel corso degli anni per le diverse edizioni del “Premio Paolo VI per l’arte contemporanea”.

Sabato 5 novembre, infine, in prossimità dell’anniversario della visita concesiana di Papa Benedetto XVI che ha inaugurato in anteprima la sede del museo, il percorso 13 opere per 13 anni racconterà la storia e la mission della Collezione Paolo VI attraverso – appunto – tredici opere emblematiche dell’identità del museo.