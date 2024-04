Collebeato: Maialata, pranzo solidale

Il Lions Club di Collebeato è lieto di annunciare l’evento benefico più gustoso dell’anno: la “Maialata” in programma per il 28 aprile! Un pranzo solidale a sostegno di Borgo Raccolto, un’iniziativa che offre opportunità uniche ai ragazzi disabili o in situazioni di disagio. Borgo Raccolto è un’oasi di speranza che permette ai giovani di mettersi alla prova in attività legate all’agricoltura e all’accoglienza turistica, all’interno di un ambiente sociale inclusivo e accogliente.

Durante il pranzo, oltre a deliziarsi con piatti succulenti, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a divertenti attività, inclusa un’estrazione di lotteria con premi dal valore fino a 700 euro! Non perdete l’occasione di unirvi a noi per una giornata di solidarietà e divertimento. Per prenotare il vostro posto, contattateci all’indirizzo email lionsclubcollebeato@gmail.com. Sostenete una causa nobile e trascorrete un’indimenticabile giornata con il Lions Club di Collebeato. Vi aspettiamo numerosi.