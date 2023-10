Coccaglio: i festeggiamenti per il 50° anniversario del Cai

Orario non disponibile

La sezione Cai di Coccaglio “Fausto Zani” , venerdì 27 ottobre 202,3 alle ore 21 (ingresso libero) inizierà i festeggiamenti per il 50° anniversario dalla fondazione. Per l'occasione presso l'auditorium di Coccaglio si terrà una serata che ripercorrerà la storia della sezione attraverso letture, testimonianze, proiezioni e musica.

Al pianoforte il maestro Andrea Vezzoli improvviserà su celebri canti di montagna per accompagnare la proiezione d'immagini d'archivio. Durante l'evento verranno premiati i soci che hanno raggiunto il traguardo di 50 anni d'iscrizione al sodalizio e ricordati quanti hanno collaborato attivamente alla vita della sezione. I festeggiamenti proseguiranno poi fino al 27 ottobre 2024 con il progetto 50 cime per 50 anni dove i vari gruppi escursionistici del Cai Coccaglio scaleranno 50 cime, una per ogni anno dalla fondazione.