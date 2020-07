Concorso Giallo Ceresio: racconti inediti, in lizza giovane bresciano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

C’è anche un giovane autore di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Daniele Chiari, tra gli aspiranti vincitori del Premio Giovani Autori – sezione racconti inediti, promosso dal Comitato Premio Claudio De Albertis all’interno del concorso letterario Giallo Ceresio organizzato per il secondo anno dal Comune di Porto Ceresio*. (Chiari è anche tra i 22 finalisti del Concorso generale). Daniele Chiari, 27 anni, è in lizza con il racconto Complici ambientato sul lago d’Iseo. La parola passerà ora alla giuria tecnica che entro il 25 ottobre renderà noto il nome del vicintore.



Per la sezione under 35 opere inedite il Comitato ha messo a disposizione un premio di 500 euro lordi. Il Comitato Premio Claudio De Albertis ha confermato anche per la seconda edizione di Giallo Ceresio la sezione giovani- under 35 per entrambe le categorie del concorso, opere edite pubblicate (1000 euro) e racconti inediti ambientati in paesaggi lacustri reali (500 euro). “La nostra iniziativa - spiega Carla De Albertis presidente del Comitato - rientra in un più vasta attività a sostegno delle eccellenze giovanili e di talenti emergenti nel campo delle arti, della creatività e dell’ingegno”.