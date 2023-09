Chiari: Johann Elias Ridinger. La Bottega del Paradiso

In occasione dell'esposizione temporanea “Johann Elias Ridinger. Caccia e natura nell'estetica settecentesca”, allestita presso la Sala delle Stampe della Pinacoteca Repossi, la Fondazione invita tutti sabato 23 settembre, ore 17, presso l'Auditorium "Flavio Riva" per la presentazione del film "Johann Elias Ridinger et alii. La Bottega del Paradiso", di Fabiola Giancotti. A seguire verrà proiettato il film e sarà possibile visitare l'esposizione.

Ingresso libero e gratuito





In collaborazione con I Cento Amici del Libro, la Biblioteca Nazionale Braidense, la Hochschul-und Landesbibliothek RheinMain, il Club di Milano presenta "Johann Elias Ridinger et alii. La Bottega del Paradiso", Augsburg 1740, un film di Fabiola Giancotti, con Gualtiero Scola, della durata di 36 minuti, Milano 2022.



Per la prima volta l'opera dell'incisore tedesco, nato ad Ulma nel 1698 e vissuto ad Augusta per gran parte della sua vita, viene raccontata in un film. Oltre che a ripercorrere l'intero lavoro, il cortometraggio propone la lettura delle dodici tavole ispirate al racconto biblico della creazione e della cacciata dell'uomo e della donna dal paradiso terrestre. Sulle sue tavole, l'artista scrive, in una meravigliosa e semplice complessità l'intero racconto del Paradiso.



L'esposizione è visitabile fino al 30 novembre 2023 nei giorni e orari di apertura al pubblico disponibili sul sito https://www.morcellirepossi.it