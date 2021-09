Domenica 12 settembre avrà luogo il 16° raduno di auto d’epoca in Franciacorta. Le auto partiranno alle ore 8.00 da Villa Mazzotti a Chiari con destinazione Villa Savoldi a Cazzago San Martino, dove è in programma una degustazione di Franciacorta.

Dopo una passeggiata tra i vigneti le auto si recheranno a Marone, dove passeranno lungo la ciclopedonale Vello-Toline per gentile concessione del comune e, infine, sul lungolago di Iseo per poi dirigersi verso il Ristorante Santa Giulia di Corte Franca per il pranzo.





