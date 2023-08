Ceresara (Mn): convivio a palazzo 2023

Come da tradizione torna a Ceresara (Mantova) l’appuntamento di fine estate con “Convivio a Palazzo”, la Festa Rinascimentale che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 presso Palazzo Secco-Pastore di San Martino Gusnago, dove l’Associazione “Compagnia delle Torri” rievocherà lo storico banchetto che si tenne nel Palazzo nel 1491 tra il padrone di casa – il nobile Francesco Secco d’Aragona, Francesco II Gonzaga – marchese di Mantova ed Ercole I d’Este, Duca di Ferrara.



Dalle ore 19.00 saranno aperte al pubblico le “Locande” nella splendida cornice degli ampi spazi aperti della Corte del Palazzo - con ingresso e parcheggio gratuito - dove sarà possibile cenare in un’ambientazione particolarmente suggestiva e si potrà assistere a diversi momenti d'intrattenimento con artisti, musici, armigeri, cavalieri e sbandieratori, ai quali farà seguito uno Spettacolo conclusivo a tema storico.



In contemporanea, nelle due serate nella Galleria affrescata del Palazzo, si terrà il Grande Banchetto rinascimentale (prenotazione obbligatoria Tel. 03761586199 - https://www.compagniadelletorri.it) dove gli ospiti saranno immersi nelle atmosfere tipiche dei Convivi del tempo, con pietanze frutto di un lungo ed attento studio, elaborate partendo dagli ingredienti che - come è documentato - sono stati utilizzati nel Banchetto del 1491, ma presentate in chiave moderna ed appetibile.



Domenica 3 settembre la manifestazione inizierà nel pomeriggio con la tradizionale parata di figuranti, armigeri, tamburi e sbandieratori seguita dall’attesissimo “Palio dei Borghi ceresaresi”, con i borghi del paese che si affronteranno in divertenti giochi storici e si concluderà con un Grande spettacolo Pirotecnico / Piromusicale.



Programma dettagliato della manifestazione: https://www.compagniadelletorri.it, https://it-it.facebook.com/compagnia.torri/