Cantina Vinea Ventis: visita e cena in cantina tra i vigneti della Franciacorta

Indirizzo non disponibile

Torna la Magia delle Cene in Vigna. Scopri i segreti dei vini Franciacorta e goditi una Cena con Show Cooking immerso tra i vigneti dell'Azienda Vinicola Vinea Ventis, come il vento che scende dal Lago d'Iseo e accarezza dolcemente le viti della Franciacorta.



• Scopri i segreti della produzione e degusta i vini Franciacorta

• Goditi la natura e i vigneti

• Lasciati guidare da Claudia e Francesco con la loro passione

• Assapora cibi deliziosi abbinati al vino



Qui il link dell'evento https://www.foodyexperience.com/experience/1064



Per info e prenotazioni:



Messaggio Whatsapp al +39 3351669690