Cellatica: cerimonie e workshop dedicati al tema dell’Oriente

In occasione della mostra temporanea La Fiasca della Luna e il fascino d’Oriente. Il bianco e il blu nelle porcellane Ming e Quing, la Casa Museo propone delle esperienze uniche e indimenticabili: cerimonie e workshop dedicati al tema dell’Oriente.

La cerimonia del tè

La cerimonia del tè: un rito giapponese che va molto al di là del semplice consumo di una tazza di tè, poiché segue un codice di comportamento ben preciso e tutto, dalla programmazione dell’evento ai gesti da compiere prima di bere la bevanda, basato su regole estremamente precise. Il programma prevede una spiegazione della cerimonia e degli utensili utilizzati e la preparazione di un dolce servito durante la cerimonia del tè. Preparazione del tè matcha, degustazione e breve dimostrazione da parte dell’insegnante. Quando: 8 maggio, ore 15 (25 € inclusa visita guidata e cerimonia del tè). Durata: 1 ora (visita guidata) – 1 ora (cerimonia del tè). Insegnante: Izumi Kadose

Kitsuke

“La cerimonia della vestizione”: un vero e proprio cerimoniale di grandissimo effetto e profonda bellezza. La versione da noi proposta è la cerimonia della vestizione dello YUKATA (??), la versione estiva e informale del KIMONO. In questo workshop sarà possibile vestire uno yukata aiutati dalle maestre e imparare ed annodare l’obi, la cintura, in modo autonomo. I partecipanti potranno indossare lo yukata sopra i propri abiti per il tempo di una passeggiata o delle fotografie ricordo. Quando: 15 maggio, ore 15 (25 € inclusa visita guidata e cerimonia della vestizione). Durata: 1 ora (visita guidata) – 1 ora (cerimonia della vestizione). Insegnante: Yuri Kanazawa

La cerimonia dell’origami

La cerimonia dell’origami: il termine giapponese ORIGAMI (??? dal verbo oru = piegare e kami =carta) indica l’antica tecnica di piegare la carta per la creazione di forme naturalistiche, senza l’ausilio di forbici o colla. Vera e propria forma d’arte, l’origami trova sempre più applicazioni nella vita sociale ed economica della nostra epoca: la pubblicità, la grafica, la moda, la scenografia, il design sono alcuni dei campi dove l’origami trova la sua espressione. Durante questo workshop l’insegnante spiegherà come realizzare semplici modelli di origami. Quando: 29 maggio, ore 15 (20€ inclusa visita guidata e workshop dell’origami). Durata: 1 ora (visita guidata) – 1 ora circa (workshop dell’origami). Insegnante: Alessia Ravelli (associazione culturale italo giapponese Fuji, Brescia).



Le proposte per gli adulti nascono dalla collaborazione con l’Associazione Culturale Fuji che, da oltre 20 anni, promuove la conoscenza e la diffusione della cultura giapponese.



Per partecipare alla visita guidata alla Casa Museo e agli eventi collaterali è necessaria la prenotazione: info@fondazionezani.com – 0302520479