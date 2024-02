Cellatica: escursione alle trincee e ai bunker dei monti Campiani 

Le trincee e i bunker dei monti Campiani si trovano ad ovest di Brescia sul crinale delle colline di Cellatica e Collebeato. HistoryTrek, trekking tra i ruderi della storia!.

Domenica 21 aprile

Orari

-Primo turno h 10.00

-Secondo turno h 14.00

-Terzo turno h 16.30



Si consigliano calzature sportive

Facile, adatta ai bambini.

Durata escursione 2 ore



-Visiteremo e riscopriremo la storia e le leggende dei tunnel, bunker e trincee dei Monti Campiani.

Tre tappe principali:

-il deposito (tunnel)

-il bunker con postazione fucilieri

-i tunnel con le torrette di difesa





Necessarie scarpe da trekking o calzature comode con una buona aderenza al terreno. Ogni partecipante avrà in dotazione un casco con torcia e guanti. Ritrovo In via Campiani 36 Collebeato (BS) c’è un parcheggio poco prima del ristorante Merlo.