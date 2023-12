Castenedolo: Blu revolution, l'economia ai tempi dell'usa e getta

Rivoluzione blu. l'economia ai tempi dell'usa e getta di Associazione Pop Economix con Alberto Pagliarino: un one man show che unisce tre storie – la storia dell'economia dell'usa e getta, il dramma dell'inquinamento da plastica dei mari e la vicenda del giovane imprenditore Tom Szaky – per proporre una nuova visione del rapporto tra produzione, consumo e ambiente.



Lo spettacolo sarà sabato 17 febbraio alle 20.30 presso la Sala Civica dei Disciplini, a Castenedolo .L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Evento gratuito.

Per informazioni, contattare la biblioteca di Castenedolo:



biblioteca@comune.castenedolo.bs.it