Comezzano-Cizzago: "Castelli in aria"

Situazioni da sogno, assurde e magiche; mondi surreali nati dall’immaginario onirico e dall’invenzione poetica di grandi autori (Sepulveda, Borges, Calvino, Buzzati…). Fantasie visionarie che ci trascinano in una dimensione senza tempo: la dimensione dell’anima.



Con Barbara Pizzetti alla lettura, Angel Galzerano alla chitarra e canto.



L'evento si terrà sabato 4 settembre alle ore 21.00 in Piazza Europa a Comezzano Cizzago

In caso di maltempo si terrà all’Auditorium Comunale, via Restelli.



Per info e prenotazioni:

Biblioteca di Comezzano-Cizzago



tel 030.9701194

