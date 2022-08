Toscolano-Maderno, Museo della Carta: "Carta storie"

Visite guidate speciali al Museo della Carta e all'archivio storico curate dalla Direttrice per scoprire affascinanti storie del passato.



- Domenica 18 settembre - ore 10:30: LE CARTE RACCONTANO LA VALLE

Un viaggio tra documenti, mappe e disegni storici per scoprire l'antico legame tra l'uomo e le forze della natura nella Valle delle Cartiere



- Domenica 9 ottobre - ore 10:30: VITA E QUOTIDIANITà TRA LA CARTA

Percorso tra le carte che raccontano storie, aneddoti, piccoli fatti realmente accaduti nella Valle delle Cartiere



- Domenica 30 ottobre - ore 10:30: STORIE IN FILIGRANA

Negli antichi fogli di carta si cela un disegno: è la filigrana. Approfondiamo l'origine, la storia e il significato di questi antichi segni