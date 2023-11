Calvisano: castelli, fantasmi, leggende

Sabato 18 novembre 2023, alle ore 17.30, nel Salone delle Cerimonie di Palazzo Lechi, a Calvisano, si terrà la vernice della mostra “Lechi in Calvinius” del ciclo “Castelli, Fantasmi, Leggende” di Salvatore Attanasio, fotografo bresciano. L’evento prosegue nella ricerca dell’autore volta a proporre, attraverso immagini in bianconero, una narrazione in cui “rivivono” negli spazi fotografati personaggi, a volte reali altre volte immaginari, che nella storia o secondo una leggenda, vi hanno abitato.

Il progetto ideato dall’autore ha preso il via nel 2019 e alla prima mostra tenutasi nel Castello di Padernello nel giugno 2021 hanno fatto seguito le mostre di Darfo Boario a luglio, a Soncino in agosto ed a Pandino nell’ottobre dello stesso anno. Nel 2022 il ciclo di mostre ha toccato prima la Rocca di Lonato del Garda in maggio, poi la Sala Medioevale del Castello Orlando di Bornato Franciacorta da luglio a settembre ed infine, in dicembre nelle sale del Macof in Palazzo Martinengo Colleoni a Brescia.

Nel gennaio 2023 una selezione delle immagini provenienti dalla raccolta “Le stanze del mistero” già presentate al Macof di Brescia è stata esposta nella Sala della Musica di Villa Labus a Botticino.

Come sempre saranno quindici immagini in grande formato ad illustrare le visioni oniriche ispirate alla “visita del Palazzo Lechi” da parte di un cultore del passato che nell’occasione è lo studioso storico prof. Pietro Treccani.



Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Calvisano e con la collaborazione del Gruppo Fotografico Bradelle di Calvisano, l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 21 dicembre nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16 alle ore 19, altri giorni, su richiesta, telefonando al numero 347.87.57.862.