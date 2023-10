Calvisano: l'incanto del fiume, camminata-concerto

Gli eventi del “Festival Viator. Menti, cuori e corpi lungo le vie francigene” tornano, con la IX edizione, ad animare la provincia di Brescia dopo il successo dell’edizione dello scorso anno. Con la direzione artistica di Michele Lobaccaro e Giovannangelo De Gennaro il 15 ottobre si terrà nel Bosco di Mezzane di Calvisano (Bs) l’originale pomeriggio chiamato: L’INCANTO DEL FIUME, una camminata/concerto con l’arpa celtica di Vincenzo Zitello.



Dopo una camminata guidata, a cura dell’Associazione Tre Salti nel Bosco, alla conoscenza della incantevole atmosfera che avvolge i margini del fiume Chiese, i partecipanti potranno raccogliersi nel bosco ad ascoltare le ancestrali melodie eseguite all’arpa celtica dal grande compositore Vincenzo Zitello.



Prima del concerto si terrà il Laboratorio di lettura animata per bambini e famiglie, “Il Bambino Fiume”, in collaborazione con il sistema Bibliotecario Brescia-Est e la Rete Bibliotecaria Bresciana.

Il programma

Domenica 15 ottobre 2023 c/o il Bosco del fiume Chiese a Mezzane di Calvisano

Ore 14.00 raduno c/o Chiesa di S. Maria Nascente di Mezzane

Ore 14.30 Partenza camminata lungo il fiume con le guide dell’Associazione Tre Salti nel Bosco

Ore 15.30 Laboratorio di lettura per bambini

in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Brescia-Est e Rete Bibliotecaria Bresciana

ore 16.30 Merenda

ore 17.00 Concerto di Vincenzo Zitello



(In caso di maltempo il concerto e laboratorio di lettura si terranno, a partire dalle ore 15.30 presso la vicina Parrocchia San Silvestro di Calvisano. Invece la Camminata sarà rimandata alla domenica successiva)