Calvagese: ti insegno un trucco

"Ti insegno un trucco” è il nuovo workshop di make up con Fabienne Rea, make up artist. Due giornate dedicate a questa raffinata arte, per scoprirne i segreti e le tecniche, ispirati dalla bellezza delle nostre opere d’arte. Posti limitati.



10 febbraio ore 20: corso trucco base della durata di 3 ore (€ 48)



24 febbraio ore 20: corso trucco avanzato della durata di 3 ore circa (€ 48)



Entrambe le date: € 85



In omaggio una goodie bag. Visita guidata h.19.00 già inclusa nel prezzo.



Per prenotazioni : prenotazioni@museomartes.com oppure 030 5787631