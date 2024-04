Calvagese: tutti in festa

Domenica 5 maggio, a partire dalle ore 10 si terrà la seconda edizione dell'evento "Tutti in festa!", una giornata per grandi e piccini, in collaborazione con il Comune e le Associazioni di Calvagese della Riviera. L'intero ricavato contribuirà all'ampliamento del parco di Carzago con un'area inclusiva.



?????????:

Ore 11:00, apertura stand gastronomici e giochi gonfiabili per bambini

Dj set con dj Niko-T.

Nel pomeriggio tombolata, concerto di musica classica e intrattenimento per i più piccoli.

Durante tutta la giornata visite guidate alla Pinacoteca.



Biglietto d'ingresso:

Adulti: €5.

Bambini fino a 10 anni: €3.

Consumazioni facoltative non incluse nel biglietto d'ingresso.



Gallery

Per info: 0305787631 - www.museomartes.com.