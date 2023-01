Calcinato: divertiamoci con la musica, work-shop con Aldo Bicelli

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e SEF - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: Divertiamoci con la musica un work-shop musicale con Aldo Bicelli, per tutte le età. Presso la Biblioteca Comunale di Calcinato sabato 21 gennaio alle ore 10.30



Cantare insieme e fare musica in gruppo è una delle attività più diffuse al mondo ed una delle più edificanti e benefiche. Partendo da suggestioni legate a ritmi etnici saranno proposti alcuni esercizi giocosi alla portata di tutti i partecipanti con l'obiettivo di acquisire familiarità con il ritmo. La teoria Gordon costituirà le fondamenta didattiche sulle quali è costruito l'evento. L'uso della voce, mezzo di relazione e veicolo di emozioni sarà un altro elemento di questo workshop.

La proposta musicale parte da una melodia semplice proposta da Aldo Bicelli alla quale si aggiungono man mano seconde voci, ritmo ed abbellimenti, si passa poi alla struttura per eseguire insieme il brano che ha così preso forma. Il workshop è rivolto a tutti, proprio a tutti, anche ai più piccoli. Non sono richieste capacità specifiche legate alla conoscenza della musica.



Per informazioni: Biblioteca di Calcinato 030963481; biblioteca@comune.calcinato.bs.it