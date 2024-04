Calcinato: visita guidata a Villa Caffetto

Scoprite la meraviglia architettonica di Villa Caffetto! Partecipate a un’apertura esclusiva per un’esperienza unica nella storica e affascinante Villa Caffetto, un gioiello nascosto nel cuore del Comune di Calcinato. Immersa in un parco di 2000 mq, questa residenza è un esempio sublime di architettura che fonde arte e natura in un abbraccio scenografico. Esplorate l’arte e la storia di Claudio Caffetto, il visionario fondatore della villa, noto per le sue doti di imprenditore, artista, pittore e scultore. Durante la visita, scoprirete non solo l’estetica unica della villa, concepita come una scultura moderna e dinamica, ma anche una selezione delle opere d’arte di Caffetto che adornano ogni angolo di questo spazio vivente.

Unitevi a noi in questo viaggio attraverso spazi che si fondono perfettamente con il paesaggio circostante, con terrazzamenti, giardini pensili e una straordinaria integrazione di luce naturale. Non perdete questa occasione rara di vedere da vicino una delle più affascinanti residenze artistiche della Lombardia, normalmente chiusa al pubblico. Vi aspettiamo per svelare insieme i segreti di Villa Caffetto!