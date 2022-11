Calcinato: Avere cura, incontro con l'autrice Mariapia Veladiano

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e Sef - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: Avere cura.Tra narrativa e saggistica. Incontro con Mariapia Veladiano. Presso l' Auditorium don Bertini a Calcinato, giovedì 24 novembre alle ore 20.30



Mariapia Veladiano esordisce come scrittrice nel 2010 con “La vita accanto” (Einaudi) che le ha valso il Premio Calvino, ha in seguito pubblicato diversi libri, tutti di molto apprezzati da pubblico e critica. Il suo ultimo romanzo è “Adesso che sei qui” (Guanda) col quale ha vinto il premio Ennio Flaiano per la sezione narrativa.

Ma Mariapia Veladiano ha anche lavorato più di vent'anni nella scuola, prima come insegnante e poi come preside. Conosce i ragazzi, l'energia che corre tra i banchi, le adolescenze fatte di paura e desiderio, il futuro che promette, e insieme minaccia. E conosce bene i professori, il loro lavorare in condizioni sempre più difficili, il fare i conti con una professione che ha perso prestigio e riconoscimento, il sopperire all'impietosità dei tagli ministeriali con risorse personali. E’ questo che racconta nel suo piccolo e intenso saggio “Parole di scuola”, libro prezioso per chi senta il bisogno di parole che aiutino a capire ma anche a vedere future possibili.



Dialoga con lei Barbara Mino.



Per informazioni: Biblioteca di Calcinato

Tel. 030963481

biblioteca@comune.calcinato.bs.it