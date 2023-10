Calcinato: il ritrovato fondo Bianchi

Conferenza presso la l'auditorium don Bertini di Calcinato sabato 21 ottobre, alle 16.30, con la dott.ssa Marina Tonelli per la presentazione dello studio del fondo archivistico recentemente riordinato e per un approfondimento sulla famiglia Bianchi.

Il fondo si riferisce agli atti inerenti le attività rivolte al mondo agricolo e artigiano e abbraccia un arco di tempo che va dai primi anni Cinquanta a metà degli anni Sessanta del secolo scorso.



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale di Calcinato:



biblioteca@comune.calcinato.bs.it