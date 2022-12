Brescia: Xmas jam

Un pomeriggio all'insegna dell'arte, caratterizzato da un dj set a cura di Brkfst Club, Chef e Limite, in concomitanza di un live painting a cura di 9 writer del territorio bresciano i quali, dipingendo dei pannelli di grandi dimensioni, svilupperanno la propria idea artistica partendo da un tema comune e utilizzando unicamente come colori le tonalità presenti nel logo di Brescia e Bergamo capitali della cultura 2023.

L'evento è organizzato dal Comune di Brescia e da Musica in Comune in collaborazione con due realtà del territorio bresciano: Artcòre Crew & Back Spinnig.