Brescia: Wonder Camp al Museo di Santa Giulia

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio, Fondazione Brescia Musei propone il Wonder Camp di Carnevale per scoprire la grande mostra Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento, i dettagli dell’esuberante abbigliamento degli aristocratici del tempo e i loro animali da compagnia. Un Carnevale bizzarro come da tradizione, un tuffo nel passato dal quale emergere sotto forma di raffinati damerini e civettuole damine.

Attraverso la manipolazione della carta i bambini saranno invitati a dar vita a incredibili accessori ispirati ai dipinti della mostra: ventagli, parrucche, jabot, per entrare nel più bizzarro spirito del Carnevale, fino a un tocco, perché no, animalier, lasciandosi ispirare dagli animali ritratti nei dipinti.

PROGRAMMA

Lunedì 20 febbraio NEI, CIPRIA E PARRUCCHE…



Tuffiamoci nel divertimento e nella creatività. Attraverso la manipolazione della carta diamo vita a incredibili accessori ispirati ai dipinti della mostra: ventagli, parrucche, jabot, che potremo indossare per entrare nel più bizzarro spirito del Carnevale!

Martedì 21 febbraio ANIMALIER, TRÈS CHIC!



Un grande legame d’affetto da sempre unisce l’uomo ai propri animali da compagnia, un legame così forte che ha portato spesso i padroni a farsi ritrarre con i propri animali.

Prendendo spunto dai dipinti esposti in mostra trasformiamoci nei nostri fedeli amici a quattro zampe realizzando maschere animalier!

INFORMAZIONI

I camp sono dedicati a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni?. Costo: € 45 (orario 8.30-15.30) comprensiva di entrambe le giornate. ?Accoglienza e ritiro presso il Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B. ?Ai bambini è richiesto di portare: borraccia, merendina e pranzo al sacco.

PRENOTAZIONI:?CUP del Museo di Santa Giulia?da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 16.00?tel. 030.2977833-834 - cup@bresciamusei.com?bresciamusei.com