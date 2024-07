Brescia: Touring Day - visita a Palazzo Martinengo Colleoni

Sabato 20 luglio nell'abito delle iniziative estive organizzate al Mo.Ca. - centro per le nuove culture, a Palazzo Martinengo Colleoni in via Moretto 78, è in programma un nuovo appuntamento con la visita del palazzo. Dalle 15 i soci volontari del patrimonio culturale del Touring Club Italiano propongono una visita guidata alle sale nobiliari del Palazzo, mostrando le meraviglie contenute nella sede di Mo.Ca.