Brescia: visita guidata alla pinacoteca Tosio martinengo, a Santa Giulia e al parco archeologico

La commissione cultura del Comune di Muscoline propone per Domenica 17 settembre 2023 la visita guidata alla Pinacoteca Tosio Martinengo, al Museo Santa Giulia e al Parco Archeologico. Il ritrovo è previsto per le ore 13.30 di fronte alla Pinacoteca Tosio Martinengo in piazza Moretto n. 4 a Brescia. La quota di partecipazione è di € 25,00 per i residenti e € 30,00 per i non residenti. Le iscrizioni si ricevono fino al 04/09/2023 e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni chiamare l'ufficio segreteria, Sig.ra Daniela - Tel.0365/379563