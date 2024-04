Brescia: visita guidata al quartiere Carmine

Esplora il quartiere del Carmine e immergiti nelle tracce di una lunga epoca storica che inizia nel Medioevo! Questa area, cuore pulsante della vita artigianale e commerciale di un tempo, ospitava fucine, mulini, la pesa pubblica e il Palazzo della Mercanzia. Una vera città dentro la città, nata attorno alle acque che, pur oggi nascoste, hanno lasciato un segno indelebile nell’impianto urbano e nella cultura del luogo.

Con l’arrivo dell’esercito di Napoleone, il quartiere ha vissuto una trasformazione, passando da centro produttivo a quartiere malfamato, un vero e proprio ghetto caratterizzato da sofferenza ma anche da un indomito spirito di resistenza.

Oggi, il Carmine è rinato e vive nel cuore dei bresciani, amato per la sua vibrante “movida”. Di sera, le stradine e le piazzette si animano di musica, chiacchiere e sani bicchieri di “pirlo” (l’aperitivo locale) o di ottimo vino. La zona è anche un centro creativo per street artists e nuovi artigiani che colorano le vie con la loro arte. Unisciti a noi per una visita guidata nel quartiere del Carmine! Scopri la storia, l’arte e la società di questo affascinante angolo di città. Iscriviti ora e lasciati incantare dal suo irresistibile fascino!