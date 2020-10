Brescia: Visita al Castello

Domenica 25 ottobre, dalle 9.30 alle 12, visita al castello di Brescia con l'associazione "Gite In Lombardia".



"Severa fortezza svettante sulla città, il Castello di Brescia ci affascinerà con la sua complessa e possente struttura e la sua secolare storia - scrivono gli organizzatori -. Costruito sui resti di un tempio gallico e un castrum romano, il "Falco d'Italia" ha attraversato grandi epoche e vicende drammatiche, come il terribile Sacco di Brescia e le Dieci Giornate. In questa passeggiata all'interno delle mura del castello, la nostra guida ci farà ripercorrere le tappe delle storia di Brescia: dai Visconti alla Serenissima, dal Risorgimento ai giorni nostri. Potremo godere di un'impagabile vista sulla città e visiteremo il Museo delle Armi Luigi Marzoli, una delle maggiori collezioni europee di armi e armature antiche ospitata nei locali del Mastio Visconteo".



ATTENZIONE: la quota di partecipazione non include il biglietto di ingresso al museo delle armi (ingresso 5€) che sarà riscosso in contanti dalla guida alla partenza.



Ritrovo

Ore 09:30 a Via del Castello, 9, Brescia.

Il ritrovo è nella piazza antistante l'ingresso al castello.



Informazioni tecniche

Difficoltà: Molto facile

Termine gita: La gita si concluderà attorno alle 12:00

Limitazioni: Non adatto ai cani

Per info e prenotazioni