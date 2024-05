Brescia: visita guidata a lume di candela a villa Torreggiani

“Una Notte a Lume di Candela” combina la suggestione di visite guidate a lume di candela con la dolce melodia dei concerti di pianoforte, il tutto sotto l’incantevole luce delle candele, creando un’atmosfera indimenticabile.

Specifichiamo fin da subito che potrete prendere parte a questa apertura serale straordinaria della Location per “Una Notte a Lume di Candela”, sia partecipando solo al Concerto, sia partecipando solo alla Visita Guidata con Calice di benvenuto a Lume di Candela; oppure vivere l’indimenticabile esperienza completa: Visita con Calice di benvenuto + Concerto



Una straordinaria esperienza vi condurrà attraverso epoche storiche affascinanti in Italia, immergendovi in atmosfere magiche dei castelli e location esclusive del nostro territorio.

La Villa, inizialmente costruita come castello medievale e successivamente abbandonata nel 1830, fu ricostruita per ordine del Governatore Austriaco a Brescia. Durante la Seconda Guerra d’Indipendenza nel 1859, la Villa fu al centro di uno scontro tra Garibaldi e il Generale Austriaco Urban. Cannonate danneggiarono le facciate, e i feriti trovarono rifugio nei sotterranei, uniti dai moribondi giunti da Solferino.

Oggi, le sale della Medicina di Guerra della Croce Rossa raccontano quei tempi.

Ristrutturata alla fine del 1800 dalla Famiglia Massardi, la Villa divenne meta di personaggi illustri. Occupata durante la Prima Guerra Mondiale, fu nuovamente ospedale dal 1915 al 1919. Successivamente utilizzata durante la Repubblica Sociale Italiana e la presenza delle SS Tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo varie vicissitudini, oggi la struttura ospita una cantina.