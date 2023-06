Brescia: Urania, il cielo tra scienza, filosofia e teologia

La libreria Florville di Brescia (corso Cavour 6) presenta un nuovo appuntamento con la rassegna culturale i mesi delle muse: questa volta è il turno della musa Urania, il tema è pertanto il cielo tra scienza, filosofia, teologia.



Dialogheranno tra loro e col pubblico due ospiti d'eccezione, scrittori e intellettuali contemporanei: l'editore-pensatore Riccardo Debenedetti e il saggista-insegnante Mario Porro. Il dialogo seguirà la traccia suggerita dai libri pubblicati dalle edizioio Medua, dei quali i nostri ospiti sono autori, traduttori, curatori.

In particolare, il tema del cielo sarà declinato secondo le suggestioni di:

- "Ipotiposi. Vagabondare per immagini" di Porro, un invito a 'vagare tra le nuvole' delle possibili connessioni tra epistemologia dei saperi e letteratura, sotto la guida di Gadda, Calvino, Primo Levi e Michel Serres;

"Mose' o la Cina. Quando l'idea di Dio non si sviluppa", di François Jullien, qui il filosofo francese, noto per decostruire la filosofia occidentale attraverso il confronto con l'alterità del pensiero antico cinese, prosegue la sua ricerca sfociando in ambito spirituale e religioso, esaminando due nozioni radicalmente differenti di 'Cielo' quale orizzonte fisico/metafisico fondamentale, in grado di gettare le basi filosofico-culturali di intere civiltà;

- "Lourdes" di Émile Zola e "La rciecraca della verità'" di Charles Péguy, due libri per due classici della letteratura francese, vissuti nello stesso cruciale periodo storico, tra Ottocento e Novecento, concordi nella difesa di Dreyfus nel famigerato affaire e poi divergenti nelle idee e nelle scelte, da un lato lo scetticismo acutissimo del romanziere verso la commercializzazione della Fede, dall'altro la testimonianza di un passaggio dal socialismo al cristianesimo, in un'ottica non di tradimento bensì d'integrazione, e quale approdo di una sensibilità originale, estremamente critica del moderno e dei suoi idoli.