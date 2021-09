Brescia: "Tra pietra e pietra. La flora dei muri"

Sulle pareti delle antiche fortezze è facile osservare “la flora dei muri”, erbe spontanee giunte da altri luoghi, che si sono insediate tra fessure e interspazi, dai quali spuntano isolate o a piccoli gruppi.

Un tour speciale porta alla conoscenza di queste piante discrete, che sfuggono ad uno sguardo superficiale, per scoprire che alcune di esse avevano, nell’antichità, proprietà medicinali e, si diceva, anche magiche, usate da maghi e streghe… Il tour si conclude con l’antico vigneto urbano Pusterla, alle pendici del colle, per ascoltare la narrazione dei molteplici significati della vite nelle rappresentazioni d’arte e considerare come Natura e Arte si siano sempre intrecciate, in ogni tempo e in ogni cultura.

L’attività è ideata e offerta dall’Associazione Amici del Cidneo onlus e condotta dagli operatori museali di Fondazione Brescia Musei.



Informazioni:

Appuntamento presso l’infopoint d’ingresso del Castello

La partecipazione è gratuita

Prenotazioni obbligatoria sul sito welovecastello.it

Le attività verranno attivate al raggiungimento di minimo 5 partecipanti.



