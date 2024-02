Brescia: il tour del pirlo tra storia e leggende con Roberto Capo

Il tour del Pirlo è un percorso storico/enogastronomico per conoscere Brescia, la sua storia, le sue curiosità e le sue leggende, abbinando a tutto questo la degustazione del Pirlo, lo storico aperitivo bresciano. Un modo nuovo per valorizzare il territorio, unendo la sua storia, le tradizioni, il divertimento e la socializzazione.

Con la partecipazione straordinaria di Roberto Capo. Partecipazione a numero chiuso, posti limitati. Domenica 17 marzo: ritrovo alle 15 sotto il Palazzo della Loggia in piazza Loggia Brescia. 3 tappe storiche e 3 tappe di degustazione pirlo, 2 con stuzzichini ultima con apericena.



La quota comprende: tour a tappe tra storia, leggende e misteri di Brescia, due Pirlo (o altra consumazione) con stuzzichini, un Pirlo (o altra consumazione) con apericena abbondante, bandana Xtreme e assicurazione.



Per partecipare scrivere, via Wapp al 335487010 o via mail a info@xtremeadventure.it per confermare l'adesione all'evento