Brescia: "Gli spiriti del tempo", incontri misteriosi in Castello

Sabato 17 luglio è tempo di "Gli spiriti del tempo": incontri misteriosi in Castello a Brescia. Attività per famiglie con bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Un’occasione per vivere con la famiglia una serata indimenticabile in un luogo straordinario ricco di storia e suggestione.

Un’avventura coinvolgente attende i partecipanti che avranno modo di ripercorrere i diversi capitoli della storia del colle Cidneo attraverso l’incontro con figure misteriose interpretate dai rievocatori della Confraternita del Leone, che sarà in questa speciale occasione partner di Fondazione Brescia Musei. In Castello, i partecipanti affronteranno una passeggiata nel tempo risolvendo indovinelli, recuperando informazioni e esplorando luoghi insoliti per riuscire a salvare un personaggio misterioso... L’impegno e la determinazione dei piccoli partecipanti sarà al termine ricompensata!

Prossima data in programma sabato 18 settembre 2021

Informazioni

Durata: ore 1,30 circa

Appuntamento: presso l’Infopoint del Castello

(si richiede di presentarsi 15 minuti prima per le operazioni di bigliettazione)

Costo: adulti € 10 cad.; bambini € 6.50 cad.

La prenotazione è obbligatoria al CUP: 030 2977833–834; santagiulia@bresciamusei.com

L’evento si terrà nel rispetto delle vigenti normative Covid.

Si avvisa che in caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.



