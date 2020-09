Brescia: "Sognare, Sperare e Scrivere" al Museo di Santa Giulia

Domenica 27 settembre, dalle 18 alle 20, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Fondazione Brescia Musei e il gruppo FAI “ponte tra culture” – Delegazione Brescia, presentano l’incontro “Sognare, Sperare e Scrivere: la narrazione come ponte tra le culture” presso l’Auditorium del Museo di Santa Giulia.

Protagonista della serata la scrittrice moldava Lilia Bicec che condividerà la sua storia di riscatto e la testimonianza di come la curiosità intellettuale possa essere una forma di salvezza dalle ingiustizie e dalle disuguaglianze.

A seguire alle ore 19.00, la proiezione del film-documentario “C’è un posto per me nel mondo” di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, produzione Movie Movie, realizzato dalla Rai per il noto programma Doc3. (La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al CUP)