Brescia: Il rosso e il blu festival

Scienza, tecnologia, arte, ecologia ed etica si confrontano,trovando punti di contatto e ispirazione reciproca. Una rassegna di eventi per parlare in primis ai giovani, e per lasciare idee e progetti in eredità agli “artisti del domani”, quelli che guideranno il mondo nel futuro prossimo.



Un festival promosso da Csmt Innovative Contamination Hub e Kilometro rosso Innovation District, per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.



Due città unite da una manifestazione che ha come obiettivo raccogliere e valorizzare le energie di un territorio straordinario, per comporre un disegno orientato al futuro e al rilancio, nel quale l’azione culturale possa agire come fattore catalizzatore di "visioni" nei più diversi ambiti della conoscenza.



Da questa idea, l’unione tra due poli tecnologici delle città simbolo di iniziativa imprenditoriale, sostenibilità e valorizzazione delle risorse, uniti per la prima volta da un originale Festival dedicato all’innovazione e allo sviluppo etico: “il Rosso e il Blu”: una rassegna di sei eventi gratuiti (tre nella città di Brescia e tre nella città di Bergamo) e di questi, due main event organizzati negli spazi dei due hub tecnologici che segnano l’avvio e la chiusura del Festival, accompagnati da quattro appuntamenti serali in significativi luoghi cittadini (il cortile di Palazzo Broletto a Brescia e l'Auditorium Piazza Libertà a Bergamo).



Gli incontri sono organizzati per parlare in primis ai giovani e lasciare idee e progetti in eredità agli "artisti del domani": quelli che guideranno il mondo nel futuro prossimo. Il tema che pervade l’intera iniziativa ha la sua chiave nell’innovazione sostenibile in grado di costruire il "nuovo" e il "nuovo sostanziale", esplorando percorsi capaci di coniugare sviluppo tecnologico e transizione digitale, con la cultura etica, per la costruzione di aziende responsabilmente sociali. In questa cornice, scienza, tecnologia, arte, ecologia ed etica si confrontano, trovando punti di contatto e ispirazione reciproca.



Il titolo del Festival, "Il Rosso e il Blu", si rifà ai colori dei due poli tecnologici di Bergamo e Brescia, colori primari che mescolati ne generano di nuovi, per proporre al pubblico un approccio inclusivo e articolato. Ed ecco il collegamento alla mission dei due poli: aggregare e sviluppare competenze e sinergie, favorire nascita e sviluppo di nuove idee.



L’organizzazione della manifestazione è nel mese di maggio, legato alla madre terra, e richiama appunto il valore e la necessità della riconnessione con la natura. Si svolge nei giorni di martedì e giovedì, legati invece a Marte e Giove, i pianeti simbolo di virtù, gioventù, crescita, rinnovamento e transizione: i temi che caratterizzeranno gli eventi, i talk, i laboratori e gli open house.



Dal format moderno e coinvolgente, con "street bar camp" previsti in luoghi immersi nelle due città e vicini ai cittadini, il Festival impiega il concetto della "non conferenza" basata sullo scambio di idee, che si affianca a quello di "conferenza aperta" i cui contenuti sono animati dai partecipanti stessi, da facilitatori e startupper guidati da esperti di fama nazionale. Personaggi chiave della sostenibilità, della cultura, dell’arte, della scienza e delle tecnologie, stimolati e “provocati” da giovani, guidano “dialoghi primari” alla ricerca di modelli di sviluppo inclusivi, di modi di fare impresa il più possibile coincidenti con quelli di vivere. I due campus innovativi e tecnologici aprono così decisamente le porte ai cittadini, con sessioni divulgative in stile Tedx, laboratori, mostre, iniziative mescolate felicemente e creativamente a quelle tecnologiche. L’idea di un nuovo sviluppo possibile mette così al centro l’uomo e l’idea di un altro Rinascimento dallo sviluppo etico costante e concreto.



Momento significativo della rassegna, il lancio del contest "Il Rosso e il Blu" con fotografi da tutto il mondo chiamati a rivelare e “catturare” l’essenza dei colori e dunque del Festival, con i loro scatti d’autore che vanno a comporre una davvero spettacolare Mostra.