Brescia: il rosso e il blu festival

Street Barcamp dedicato alla felicità e alla scienza del sé, individui e “organizzazioni positive”. Un dialogo tra giovani under 30, che sul palco si confrontano con Sandro Formica, professore alla Florida International University Miami e in varie università italiane, tra cui Bocconi, Sapienza, Università di Palermo.

Primo evento del Rosos e Blu Festival in programma nel mese di Maggio a Brescia e Bergamo. Una rassegna di eventi per parlare in primis ai giovani, e per lasciare idee e progetti in eredità agli “artisti del domani”, quelli che guideranno il mondo nel futuro prossimo. Scienza, tecnologia, arte, ecologia ed etica si confrontano, trovando punti di contatto e ispirazione reciproca.