Pinacoteca Tosio Martinengo: laboratorio "Raffaello in Valigia"

Martedì 20 luglio, alle 19, è tempo di "Raffaello in Valigia": laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia.



Una speciale valigia permette di entrare all'interno della bottega del grande Maestro per scoprirne i segreti! Quali erano le maestranze impiegate, com' era impostato il lavoro, quali strumenti erano usati? Dalla bottega uscivano anche preziosi disegni che poi venivano tradotti in stampe da abili incisori. L’esperienza proposta nel laboratorio è una prova di stampa con la tecnica del monotipo.

Informazioni

Appuntamento: presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Costi: 10 € adulto, 6.50 € bambino, comprensivo di ingresso e attività.

Prenotazione obbligatoria al CUP 030 2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...