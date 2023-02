Brescia: "Benedetto da Norcia", conversazione con Paolo Rumiz

Il racconto del brillante cronista Paolo Rumiz, “pellegrino” nei luoghi benedettini d’Italia e d’Europa con l’obiettivo di dare testimonianza della persistenza e dell’attualità di un modello di vita conformato all’esortazione del santo di Norcia, il quale invitava i suoi monaci e gli uomini del suo tempo alla preghiera e al lavoro eseguito con lo stesso spirito che anima il momento della preghiera, alla necessità di saper leggere per interpretare e trasformare il modo e così facendo di poter guardare al futuro con fiduciosa speranza.



Ne è scaturito un quadro suggestivo in un reportage ricco di pathos e partecipazione, consegnato al lettore e all’uomo d’oggi quasi ad indicare un possibile riferimento utile per affrontare problemi e angosce dei nostri giorni, non dissimili da quelli cui hanno dovuto far fronte i contemporanei di san Benedetto, patrono d’Europa per volontà di san Paolo VI.

Introduce e coordina Nicolangelo D’Acunto, Presidente CESIME – Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.