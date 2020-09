Brescia, museo di scienze naturali: "O sole mio. La stella più bella"

Domenica 13 settembre, al Castello di Brescia, è in programma un nuovo appuntamento con “O sole mio. La stella più bella”, ciclo di osservazioni del sole per famiglie, organizzato dal Museo di Scienze Naturali in collaborazione con l’Unione Astrofili Bresciani e inserito nel calendario di iniziative estive “Brescia d’estate – emozioni dal vivo”.

Un’occasione per intrattenere le famiglie stimolando la curiosità dei più giovani attraverso l’osservazione della stella più bella, il sole, la cui visione avverrà mediante speciali filtri che consentiranno di apprezzare al telescopio la sua grande attività, le protuberanze, le macchie solari e altro ancora.

Il ritrovo è fissato alla Specola astronomica Cidnea. Il primo turno sarà alle 15 e il secondo alle 17, nel rispetto delle normative anti contagio. L’iniziativa non avrà luogo in caso di maltempo.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito del Comune, o telefonando al numero 375 6366836 oppure inviando mail a astrofilibresciani@gmail.com.