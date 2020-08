Brescia: "Arte in natura" al Museo di Scienze Naturali

Domenica 9 agosto, al museo di via Ozanam, con ritrovo nel parco Lussignoli, è in programma il nuovo appuntamento con “Fuori di… natura” il ciclo di incontri domenicali, a carattere scientifico, dedicato alle famiglie, organizzato dal museo di scienze naturali e inserito in “Brescia d’estate – emozioni dal vivo”, il calendario di iniziative estive organizzato dal Comune di Brescia.

“Arte in natura” è il titolo dell’iniziativa. Ai partecipanti verrà chiesto di raccogliere elementi naturali nel giardino del museo al fine di utilizzarli per realizzare un’opera artistica.

Il primo turno sarà dalle 9 alle 10.30, il secondo dalle 11 alle 12.30.

La partecipazione all’attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito prenotazionimuseodiscienze.comune.brescia.it, oppure telefonando al numero 340 7026580 o scrivendo mail all’indirizzo eduambientale@cauto.it