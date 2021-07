Brescia Musei: Summer camp settimanale 2021

L'avventura continua per tutta l'estate. Ancora posti disponibili per il Summer Camp di Brescia Musei.

Per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni

Un viaggio affascinante per avvicinarsi all'arte, sperimentare tecniche artistiche diverse e conoscere il lavoro di tanti artisti contemporanei e del passato! Un'esperienza imperdibile da vivere tra i chiostri, il grande giardino del Museo di Santa Giulia e gli spazi verdi del Castello!

Informazioni