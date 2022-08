Brescia: musei gratis con "Ferragosto in città"

Un regalo lungo due settimane, reso ancora più ricco grazie ai progetti espositivi che animano le sedi museali cittadine e alle proposte di attività, dalle visite guidate ai laboratori per famiglie



Ferragosto è alle porte e come ormai da tradizione Fondazione Brescia Musei e il Comune di Brescia rinnovano l'omaggio ai cittadini bresciani per scoprire e godere delle meraviglie del proprio patrimonio artistico nelle due settimane a ridosso proprio della classica pausa agostana.

Una formula collaudata, come testimonia il grande successo di pubblico che l’iniziativa riscuote ogni anno e che anche quest’estate si rivolge in particolar modo ai residenti di Brescia e a coloro che sono nati in città e che dal 9 al 21 agosto, compreso lunedì 15 agosto, potranno accedere gratuitamente alle strutture museali cittadine.

Una scelta con un forte valore simbolico a sottolineare l’invisibile e fortissimo legame tra i Musei della città e i propri cittadini, principali stakeholder dell’importante heritage storico artistico della città, un servizio che riesce ad alimentarsi ed è reso possibile grazie alla costante attenzione della amministrazione all’investimento sul patrimonio.

“Con i Musei di Brescia la vita culturale estiva della città di Brescia non si ferma mai”, dichiara Francesca Bazoli, Presidente di Fondazione Brescia Musei. “I Musei, mai così attivi con le loro proposte di eventi serali, cinema all'aperto, mostre, attività ludiche e didattiche e itinerari di visita, secondo una tradizione consolidata che vede l’amministrazione comunale e la Fondazione moltiplicare le proposte di accesso ai musei e ai nostri meravigliosi siti museali nella loro parte di collezione permanente, saranno ad accesso gratuito per due settimane per i bresciani. Un’opportunità straordinaria in questo agosto di vigilia della Capitale della Cultura per aggiornare il proprio rapporto personale con il patrimonio identitario bresciano e confermare il proprio ruolo di cittadini attivi, parte della comunità culturale che è la vera linfa vitale sia delle sedimentazioni storico artistiche conservate nei Musei che delle proposte culturali temporanee che la nostra Fondazione Brescia Musei sviluppa per la promozione di una città sempre più Capitale nel mondo."

Un’occasione speciale per avvicinarsi o tornare nei luoghi della storia della propria città, custodi di un passato che ha portato Brescia a guardare con trepidazione ed orgoglio all’anno che la vedrà insieme a Bergamo Capitale della Cultura, grazie anche ai nuovi strumenti attivati da Fondazione Brescia Musei per valorizzare e rendere sempre più accessibile il patrimonio storico – artistico della città, come per esempio la nuova ARt-Glass® Experience, quarta tappa del progetto di storytelling digitale attraverso l’affasciante mondo della realtà aumentata Brixia Time Machine dedicata al Castello di Brescia e al Museo delle Armi “Luigi Marzoli” o la nuova guida multimediale EasyGuide del Parco archeologico di Brescia romana, che permette ai visitatori di approfondire in autonomia con il proprio smartphone il cuore della città antica.

Da martedì 9 a domenica 21 agosto, dalle 10 alle 19, per accedere al Museo di Santa Giulia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e al Museo delle Armi ‘Luigi Marzoli’ il pubblico potrà dunque prenotare il biglietto dedicato all’iniziativa direttamente online sul sito bresciamusei.com oppure presentarsi in biglietteria delle sedi museali con un documento che attesti la nascita o residenza bresciana per vedersi riconosciuto il biglietto omaggio. Per Brixia. Parco archeologico di Brescia romana la prassi è la stessa, con la sola differenza che per ragioni legate al necessario contingentamento del flusso di pubblico nelle sale del Capitolium e del Santuario Repubblicano gli accessi devono essere controllati numericamente ed è pertanto consigliata la prenotazione dello slot orario di interesse per non rischiare di non trovare posto. Si ricorda che tutte le biglietterie chiudono alle ore 18.15 per consentire al pubblico di godere di una visita senza fretta prima della chiusura prevista alle 19.

Un regalo lungo due settimane, un invito a riscoprire le proprie radici attraverso la conoscenza del patrimonio culturale cittadino, reso ancora più ricco grazie ai progetti espositivi che animano le sedi museali cittadine e alle proposte di attività che Fondazione Brescia Musei organizza durante il periodo estivo.

“L’opportunità di tornare ai Musei è davvero ghiotta, soprattutto se grazie all’incentivo della gratuità i nostri cittadini verranno a gustare coi propri occhi tutte le piccole e grandi magie che costantemente realizziamo per aggiornare e attualizzare il nostro patrimonio”, commenta Stefano Karadjov, Direttore di Fondazione Brescia Musei. “Gli ARtGlass ad esempio, la novità di questi giorni dedicata al Castello di Brescia, che permettono di vivere un’esperienza immersiva presso il Museo delle Armi "Luigi Marzoli" oppure la nuova App museale EasyGuide per esplorare la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Parco archeologico di Brescia romana. Per i ragazzi è I bambini invece la magia di Geronimo Stilton che accompagna a visitare i Musei con i tablet e la realtà aumentata. La rete museale di Brescia non è mai stata così aperta, non solo grazie alla gratuità ma anche in virtù delle fondamentali collaborazioni scientifiche e culturali con i grandi artisti del contemporaneo. Ecco dunque una scusa in più, grazie al risparmio nell’acquisto del biglietto, per investire qualcosa sulla visita alla mostra dedicata a Edward Weston e alla dinastia fotografica dei figli e nipoti; oppure per apprezzare, questa volta gratuitamente perché inserito nel percorso museale permanente, dunque oggetto di gratuita, le magie di Emilio Isgrò e delle sue installazioni. I musei di Brescia sono la casa dei bresciani e grazie a questa operazione i cittadini si possono sentire ancora più a casa.”

Da non perdere l’occasione di godere ancora per pochi giorni degli scatti della acclamata mostra che ha segnato la V edizione del Brescia Photo Festival Weston. Edward, Brett, Cole e Cara. Una dinastia di fotografi, eccezionalmente prorogata fino al 28 agosto al Museo di Santa Giulia, così come l’affascinante viaggio nelle diverse declinazioni del genere fotografico del ritratto, dai primi anni del Novecento ai selfie, attraverso le opere di anonimi autori e di grandi maestri quali Steve McCurry, Sebastião Salgado, Ugo Mulas, Gian Paolo Barbieri, Alberto Korda, Edward S. Curtis della mostra Lo sguardo restituito o ancora Peggy e Paolo. Una passione senza tempo, l’inedito dialogo, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, tra due collezionisti unici che affidano al ritratto la memoria della loro passione.

Ma anche un momento per visitare la mostra Isgrò cancella Brixia, l’originale percorso espositivo che Emilio Isgrò, padre indiscusso della cancellatura e tra gli innovatori del linguaggio artistico italiano del secondo dopoguerra ha ideato appositamente per Brescia, in un dialogo tra l’archeologia e l’arte contemporanea, tra la storia e il presente, tra la cultura classica e la sua persistenza nel nostro tempo con opere di dimensioni ambientali, appositamente ideate e realizzate dall’artista per quest’occasione, in stretto dialogo con i suggestivi spazi che le ospitano.

E ancora: le due settimane di gratuità regalano la chance di riscoprire l’importante collezione della rinnovata Pinacoteca Tosio Martinengo, con la sezione dedicata alla pittura del Settecento e arricchita dal dipinto di Giacomo Ceruti. Ritratto di Carlo Emanuele Massa,

di proprietà della Fondazione Cavallini-Sgarbi, che resterà nelle sale del palazzo ancora solo fino al prossimo 18 settembre, magari giocando con la nuova visitor experience attivata dalla Fondazione Brescia Musei, l’avvincente Museum Escape La seconda profezia, per un’esperienza immersiva a colpi di logica e misteri. Il biglietto di ingresso alla Pinacoteca Tosio Martinengo regala inoltre l’opportunità a tutti i visitatori di poter accedere gratuitamente fino al 28 agosto all’Accademia Carrara di Bergamo, un’iniziativa che salda la collaborazione con l’istituzione bergamasca anticipando le attività del 2023, che vedrà le due pinacoteche ulteriormente vicine nella programmazione e promozione delle rispettive collezioni.

A chiudere il ventaglio di possibilità per il pubblico si inserisce il Museo delle Armi “Luigi Marzoli”: una delle più ricche raccolte europee di armature e armi antiche, che ripercorre la storia di un artigianato che tocca i confini dell’arte, visitabile dal 6 agosto proprio con la nuova modalità di visita data dall’affascinante linguaggio della realtà aumentata della nuova ARt-Glass® Experience.

Per tutto il periodo dedicato alla gratuità museale sono infine previste numerose opportunità per il pubblico per godere dell’offerta culturale cittadina attraverso visite guidate e laboratori per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, ai quali è dedicato anche l’innovativo progetto della app-game museale Geronimo Stilton. Brescia Musei Adventures, con tre percorsi originali in ogni sede museale cittadina, mentre continua l’imperdibile appuntamento al cinema all’aperto, curato e allestito nel luogo più suggestivo della città, L’Eden d’estate, insieme allo speciale dehor, Stasera? Museo! dove il relax si sposa con l’affascinante cornice del Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia.

“Ferragosto ai musei”, ha dichiarato il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, “rappresenta un evento di grande richiamo ormai consolidato, molto gradito dal pubblico che vive la città nel mese di agosto. Anche quest’anno il palinsesto di iniziative proposto dai Musei civici si contraddistingue per qualità e ricchezza di contenuti, tra questi la quinta edizione del Brescia Photo Festival, prorogata fino al 28 agosto, la mostra Isgrò cancella Brixia, la nuova guida multimediale EasyGuide del Parco archeologico di Brescia romana e tanto altro. Per i bresciani, inoltre, tornano le due settimane di gratuità in compagnia delle meraviglie del nostro patrimonio artistico. La considerevole offerta culturale proposta quest’estate a cittadini e turisti conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rendere Brescia sempre più bella e attrattiva”.

“Sono davvero soddisfatta”, ha sottolineato la Vice Sindaco e assessore alla Cultura Laura Castelletti. “I bresciani avranno, ancora una volta, l’opportunità di godere dei tesori e delle bellezze della città. Potranno così scoprire o riscoprire i Musei civici, che sono patrimonio comune e raccontano le nostre radici, la nostra storia, il percorso fatto per arrivare fino a oggi. Brescia è sempre più bella e ospitale e il nostro sistema museale, capace di offrire una proposta culturale di altissimo livello, è sempre più apprezzato. L’impegno di questi ultimi anni sta dando buoni frutti: è un grande incoraggiamento per fare sempre di più e sempre meglio”.

Fondazione Brescia Musei è una fondazione di partecipazione pubblico–privata presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov. Fanno parte di Fondazione Brescia Musei il Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo delle Armi Luigi Marzoli, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, il Castello di Brescia Falcone d’Italia e il Cinema Nuovo Eden. Fondazione Brescia Musei è, con la Pinacoteca Tosio Martinengo, ente capofila della Rete dell’800 Lombardo, il network riconosciuto da Regione Lombardia al quale appartengono realtà e istituti che riconoscono come elemento identitario il patrimonio culturale dell’Ottocento.

INFORMAZIONI

Per i nati e residenti a Brescia l’ingresso al Museo di Santa Giulia, a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, al Museo delle Armi “Luigi Marzoli” e alla mostra Isgrò cancella Brixia è gratuito presentando in biglietteria un documento in corso di validità che dimostri la nascita o residenza bresciana.

Sono invece a pagamento con le tariffe indicate sul sito bresciamusei.com le mostre Weston. Edward, Brett, Cole e Cara. Una dinastia di fotografi e Lo sguardo restituito, allestite presso il Museo di Santa Giulia.

ATTIVITA’ E LABORATORI

Sabato 13 agosto, ore 11.00

Visita guidata con gli ARt-Glass®

Brixia. Parco archeologico di Brescia romana

La tecnologia non è il tuo forte? Non preoccuparti questa è l’occasione giusta per immergerti totalmente nel passato grazie alla presenza di un operatore museale che renderà facilissima questa straordinaria esperienza.

Biglietti: biglietto ridotto (gratuito per i nati e/o residenti a Brescia) + € 6 noleggio occhiali multimediali. Il servizio accompagnamento sarà gratuito.

Domenica 14 e 21 agosto, ore 16.30

Passeggiando tra i capolavori

Pinacoteca Tosio Martinengo

Itinerario alla scoperta delle straordinarie opere custodite nelle sale della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Biglietti: biglietto ridotto (gratuito per i nati e/o residenti a Brescia) + € 5 per servizio guida

Lunedì 15 e sabato 20 agosto, ore 16.30

Passeggiando tra i capolavori

Museo di Santa Giulia

Itinerario alla scoperta delle straordinarie sale e reperti del Museo di Santa Giulia.

Biglietti: biglietto ridotto (gratuito per i nati e/o residenti a Brescia) + € 5 per servizio guida

Mercoledì 17 agosto, ore 19.00

Un viaggio nel mondo cavalleresco

Museo delle Armi "Luigi Marzoli"

La proposta prevede una visita guidata che rievoca il mondo cavalleresco attraverso le armature e le armi antiche della splendida collezione del Museo.

Costo: 10 € comprensivi di ingresso e servizio guida

A seguire ore 21.00 L’eden d’Estate

THE LAST DUEL di Ridley Scott

Giovedì 18 agosto, ore 17.30

Isgrò cancella Brixia

Visita guidata alla mostra

Museo di Santa Giulia e Brixia. Parco archeologico di Brescia romana

L’itinerario alla scoperta della poetica del grande artista contemporaneo, si focalizza sul dialogo che s’instaura tra l’archeologia e l’arte contemporanea, tra la storia e il presente, tra la cultura classica e la sua persistenza nel nostro tempo con opere dislocate tra il Parco archeologico e il Museo di Santa Giulia.

Biglietti: biglietto integrato ridotto (gratuito per i nati e/o residenti a Brescia) + € 5 per servizio guida

ATTIVITA’ FAMIGLIE

Mercoledì 10 agosto, ore 17.30

Alla ricerca dello spirito guida

Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni

Museo di Santa Giulia

Prima della proiezione che vi porterà nella coloratissima Colombia, vi aspettiamo per una tappa in Nord America per conoscere le tradizioni indiane e trovare, tra gli animali che popolano gli infiniti boschi, il vostro spirito guida.

Costo: adulti € 6.50 ; bambini € 4.50

A seguire ore 21.00 L’eden d’Estate

ENCANTO di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Domenica 21 agosto, ore 16.30

A spasso al Museo delle Armi

Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni

Museo delle Armi "Luigi Marzoli"

Un museo tutto da scoprire! Guidati dall’operatore museale con sottobraccio lo speciale activity book partiamo alla scoperta del Museo delle Armi Luigi Marzoli, per scoprire tante curiosità sulle opere della collezione.

Biglietti: € 6.50 adulti; € 4,50 bambini