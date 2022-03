Brescia: dal progetto alla realtà della mostra Ligabue

Giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11.30 presso l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia si terrà l’evento in presenza e online Dal Progetto alal realtà. 1 città, 1 Accademia di Belle Arti, 1 grande artista e 11 giovani: la mostra “Ligabue, la figura ritrovata”, un’occasione per raccontare la ricerca scientifica e progettuale che ha permesso la realizzazione della mostra Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a confronto e del suo catalogo come testimonianza duratura di questo importante progetto.



L’esposizione, tenutasi presso Palazzo Bentivoglio a Gualtieri (RE) dal 15 maggio al 14 novembre 2021, in 6 mesi ha registrato oltre 3.600 visitatori. Il catalogo edito dalla casa editrice Vanillaedizioni riporta i testi scritti dalle studentesse del biennio specialistico di Comunicazione e didattica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, che nella didattica integrata del corso di Didattica del Linguaggi Artistici, hanno realizzato i pannelli di sala e le schede delle opere della mostra. Grazie alla guida del curatore e docente Matteo Galbiati, le studentesse hanno saputo spiegare con chiarezza il lavoro artistico presente nella mostra, consentendo ai visitatori di leggere e comprendere al meglio le opere di fronte a loro. L’incontro rappresenta quindi l’occasione per raccontare tutto il progetto dai suoi esordi sino alla realizzazione del prodotto editoriale.



All’evento interverranno:

• Cristina Casaschi, Direttore dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia

• Matteo Galbiati, docente dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia e curatore della mostra

• Mattea Gialdini, Assessore Cultura, Associazionismo, Volontariato, Pari opportunità del Comune di Gualtieri

• Achille Brunazzi, Presidente della Fondazione Antonio Ligabue di Gualtieri

• Giuseppe Catellani, Vice Presidente della Fondazione Antonio Ligabue di Gualtieri

• Nadia Stefanel, storica e critica dell’arte e curatrice della mostra

• Diego Santamaria, titolare della casa editrice Vanillaedizioni, editore del catalogo

• Intervento delle studentesse del biennio specialistico di Comunicazione e didattica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia



L’evento è in presenza e online. Per riservare il proprio posto è necessario prenotare tramite e-mail scrivendo a ufficiostampa@foppagroup.it